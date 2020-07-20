Данные свыше 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть

В открытый доступ попали данные свыше 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на израильскую компанию по кибербезопасности vpnMentor.

Так, в сеть утекла персональная информация пользователей, в том числе IP-адреса, электронная почта, домашние адреса, пароли, модели телефонов и другая информация.

Утечка произошла у пользователей таких сервисов, как Rabbit VPN, Free VPN, UFO VPN, FAST VPN, Secure VPN и Super VPN.

По оценкам экспертов, среди попавшей в интернет информации могут быть данные тысяч россиян.

Руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Илья Шаленков рассказал, что бесплатные сервисы VPN предоставляют пониженный уровень защищенности и анонимности, поэтому или пользуются недостаточно технически грамотные люди.

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