Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Пользователи WhatsApp пожаловались на неполадки в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Портал сообщает, что сбои начались около 23.00 мск. Больше всего жалоб на работу мессенджера поступило от пользователей из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Мексики, Бразилии, Аргентины и Колумбии.

По данным Downdetector, 90% пользователей испытывают трудности с подключением к сервису, 6% жалуются на проблемы с авторизацией. При этом 2% пользователей заявили о трудностях с отправкой и получением сообщений.