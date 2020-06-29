В Минобрнауки назвали самую востребованную в мире IT-профессию

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что наибольший кадровый дефицит в мире информационных технологий наблюдается в сфере аналитики данных, сообщает «Интерфакс».

«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — сказал Фальков.

Он добавил, что IT-сфера является в России одной из самых востребованных, наряду с медициной и педагогикой.

По словам Фалькова, среди российских университетов лидерами по трудоустройству являются МГУ и СПбГУ.

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