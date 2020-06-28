Starbucks перестанет размещать рекламу в соцсетях

Сеть кофеен Starbucks перестанет размещать рекламу в социальных сетях, присоединившись к бойкоту, объявленному Facebook. Об этом сообщается на сайте сети.

«Мы приостановим размещение рекламы во всех социальных сетях, при этом мы продолжаем внутренние обсуждения, обсуждения с нашими медиапартнерами и правозащитными организациями с целью прекращения распространения ненавистнических высказываний», — говорится в сообщении.

Ранее правозащитники призвали компании отказаться от рекламы в Facebook, чтобы выразить протест из-за отсутствия должного регулирования дискриминирующего контента, разжигающего расовую ненависть. Бойкот поддержали компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever.

Глава Facebook Марк Цукерберг ответил, что компания изменит свою политику и запретит ненавистнические высказывания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: Pepsi присоединяется к бойкоту Facebook

— Coca-Cola приостановит размещение рекламы в соцсетях из-за бойкота Facebook

— Акции Facebook и Twitter рухнули на 7% после отказа Unilever от рекламы