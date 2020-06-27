Эксперты сообщили о возможной утечке данных 5 млн человек с сервиса изучения английского

Эксперты DeviceLock обнаружили утечку данных почти 5 миллионов пользователей, предположительно с одного из сайтов по изучению английского языка, передает РИА «Новости» со ссылкой на основателя и технического директора компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашота Оганесяна.

По его словам, в базе содержатся имена, фамилии, отчества, даты рождения, телефоны, места проживания, адреса электронной почты, признаки VIP-клиента и ники пользователей в Skypе.

Продавец данной базы утверждает, что она принадлежит онлайн-сервису изучения английского языка Skyeng.

При этом в базе есть данные более 250 тысяч россиян. Данная выборка из базы продается за 40 тыс. руб., рассказал Оганесян.