Цукерберг объявил о пересмотре политики Facebook

Один из основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил на своей странице о пересмотре политики компании в условиях предстоящих выборов президента США.

«Я верю, что мы сможем добиться прогресса в области общественного здравоохранения и расовой справедливости, сохраняя при этом наши демократические ценности свободы выражения мнений и голосования», — написал Цукерберг.

Отмечается, что создается информационный центр, где будет публиковаться достоверные данные по выборам. Также Facebook будет тщательно отслеживать контент, вводящий людей в заблуждение, и удалять сообщения, вызывающие ненависть. Более того, некоторые материалы будут маркироваться как «достойные новостей», включая посты политиков.

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