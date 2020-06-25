Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС

Минкомсвязь России предлагает оказывать отечественным разработчикам программного обеспечения постоянную финансовую помощь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы министерства Максима Паршина.

Эта инициатива призвана не допустить ухудшения финансового состояния специалистов, которое может произойти в случае отмены льгот по НДС на продажу софта.

По словам Паршина, чтобы компенсировать выпадающие доходы правительства при введении льгот для IT отрасли, ведомство предложило отменить освобождение от НДС операций по реализации прав на использование лицензионного ПО.

При этом для разработчиков российского софта Минкомсвязь предложила выделение необходимой финансовой помощи на постоянной основе, добавил Паршин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.

Суть изменений заключается в том, чтобы понизить налоговую ставку в этой сфере с 20% до 3%. И, помимо этого, снизить ставку для страховых взносов с 14% до 7,6% бессрочно.

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