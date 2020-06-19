«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры

Компания «Яндекс» представила проект своей новой штаб-квартиры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-холдинг.

Как отмечается, новый офис расположится в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон».

Такое место для строительства было выбрано не случайно — именно здесь находился первый офис «Яндекса» и началась история компании.

Проект здания включает в себя кафе, аптеки, музеи, учебные классы. Вокруг расположится обустроенное уличное пространство для отдыха и зеленый парк.

Демонтировать здание гостиницы начнут до наступления 2021 года, а к строительству штаб-квартиры приступят как только будет утверждена проектная документация и выданы соответствующие разрешения.

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