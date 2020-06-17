В России в 25 раз выросло количество киберпреступлений за 5 лет

В России за последние пять лет в 25 раз выросло количество киберпреступлений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад генпрокурора Игоря Краснова.

Отмечается, что речь идет о зарегистрированных преступлениях, которые были осуществлены с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Также это касается сферы компьютерной информации.

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