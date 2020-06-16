Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи, начнутся 17 июня, передает ТАСС.

«Этический комитет согласовал. С завтрашнего дня должны приступить», — сказал Мурашко.

Он отметил, что разрешение на клинические испытания вакцины центром уже получено. Его выдал Минздрав.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы сроки начала клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

— Институт Гамалеи назвал дату начала производства вакцины от COVID-19 в России