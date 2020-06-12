Sony презентовала первые игры для новой PlayStation 5

Sony провела презентацию первых игр для новой консоли PlayStation 5. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале компании.

Презентация началась с анонса улучшенной версии GTA V, которая будет доступна на приставке в 2021 году. Детали обновлений не уточнялись, однако владельцам новой консоли пообещали бесплатно предоставить GTA Online.

Также компания немного рассказала о продолжения игр Hitman III, запланированной на январь 2021 года, и Spider-Man с главным героем Майлзом Моралесом.

Кроме того, упоминалась гоночная видеоигра Gran Turismo, но дата выхода седьмой части не сообщалась.

В середине марта Sony раскрыла характеристики новой приставки Playstation 5. По словам дизайнера видеоигр Марка Черни, приставка имеет 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц. Кроме того, консоль оснащена видеокартой RDNA 2 от AMD с мощностью 10,3 терафлопса.

Ранее Sony переносила презентацию игр в связи с протестами в США.

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