Технологию поведенческого анализа протестируют на ЕГЭ в 2020 году

Технология поведенческого анализа с помощью нейросетей будет протестирована в ходе проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Технология предусматривает использование нейросетей для выявления нарушений поведения сдающих экзамен, отметили в пресс-службе. Там пояснили, что сообщение о нарушении будет рассмотрено онлайн-наблюдателем, после чего поступит на модерацию. При подтверждении нарушения в отношении экзаменуемого могут быть приняты меры.

Тестирование технологии пройдет в ряде регионов России, заявили в Рособрнадзоре.

Ранее стало известно, что начало проведения ЕГЭ в России перенесено на 3 июля, 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены для настройки работы системы в условиях пандемии коронавируса нового типа.

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