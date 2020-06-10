Власти ЕС намерены проверить TikTok на предмет незаконного сбора личных данных

Европейский комитет по защите данных инициировал проверку популярной соцсети TikTok на предмет незаконного сбора личных данных пользователей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Европейский комитет по защите данных решил создать рабочую группу для координации дальнейших действий и выработки более широкого видения работы TikTok на территории Евросоюза», — заявили представители регулятора.

Ранее в ведомство поступил запрос от одного из депутатов ЕС, который попросил проверить информацию о сборе персональных данных европейцев этой социальной сетью, принадлежащей компании из КНР.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские вузы намерены привлекать будущих студентов с помощью TikTok