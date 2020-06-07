Telegram возобновил работу после глобального сбоя

Мессенджер Telegram стал работать как и раньше после глобального сбоя, передает РИА «Новости».

Как известно, проблемы в его работе наблюдались, начиная примерно с 22.50 по мск.

Сообщается, что работа мессенджера возобновилась в Москве, США и на Ближнем Востоке. При этом в Британии и во Франции все еще наблюдаются сбои в работе программы.

Ранее сообщалось, что наибольшее число жалоб на работу сервиса поступало из России, США, Германии, Канады и других стран.