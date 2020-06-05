Twitter заблокировал видео Трампа о Джордже Флойде и протестах

Twitter удалил видео предвыборного штаба президента США Дональда Трампа о протестах, указав на нарушение авторских прав. Об этом сообщает издание The Hill.

Отмечается, что вместо ролика в аккаунте @TeamTrump теперь стало выскакивать предупреждение, что пост был удален после просьбы собственника авторских прав.

В самом видео можно увидеть портреты афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, а также протесты в США.

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