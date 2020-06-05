Twitter удалил запись речи Трампа о гибели Джорджа Флойда

Администрация социальной сети Twitter удалила видеозапись выступления президента США Дональда Трампа, посвященного гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиций. Об этом сообщается в микроблоге избирательного штаба президента.

В штабе главы государства сочли подобное действие актом цензуры со стороны Twitter и генерального директора компании Джека Дорси.

«Twitter и Джек подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента», – указано в публикации.

Кроме того, избирательный штаб также опубликовал ссылку на видеозапись в Youtube.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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