В AppStore обнаружили мошеннические VPN-приложения

Специалисты по кибербезопасности обнаружили мошеннические VPN-приложения в AppStore. Об этом говорится в пресс-релизе компании Avast, поступившем в «Газету.Ru».

В приложениях используется уловка с бесплатным пробным периодом и дальнейшей платной подпиской. При этом подписка не отменится даже в том случае, если пользователь удалит приложение.

«С пользователей взимают абсурдные суммы денег за еженедельную, ежемесячную или годовую подписку на функции, которые должны стоить гораздо меньше», — пояснили специалисты.

В Avast подчеркнули, что такие приложения обходят процедуры проверки, существующие в официальных магазинах. Они также имеют высокие оценки и положительные отзывы, которые чаще всего оказываются фальшивыми.

«Это показывает, как важно исследовать VPN-приложения перед их установкой, включая информацию о разработчиках, их репутации в других продуктах», — заключили в компании.

Ранее эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с использованием WhatsApp — злоумышленники маскируются под службу поддержки, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.

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