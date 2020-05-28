Петербуржец украл с банковского счета 1,8 млн рублей

35-летний петербуржец украл с банковского счета Кабардино-Балкарии 1,8 млн руб., пишет МВД по КБР.

«Дома у мужчины правоохранители нашли доказательства, свидетельствующие о его незаконной деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2017 года мужчина взломал сервер одного из банков и зашел в личный кабинет пользователя. Позже он создал фиктивные «платежки» и перевел на другие счета 1,8 млн руб.

Отмечается, что петербуржец возместил ущерб. Сейчас дело хакера передано в суд.

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