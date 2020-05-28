Twitter оправдался после отметки публикаций Трампа «значком неправды»

Служба безопасности соцсети Twitter объяснила появление «значка неправды» под двумя постами президента США Дональда Трампа.

В официальном заявлении компании говорится, что пометка недостоверности в публикациях о планах голосования по почте возникла в рамках «усилий по обеспечению политики в отношении честности общественных мероприятий».

«Мы считаем, что эти посты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе», — говорится в сообщении.

Ранее под несколькими постами Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты. Голубой восклицательный знак социальной сети «Посмотрите факты о голосовании по почте» размещен сразу под двумя сообщениями Трампа по этой теме. Если нажать на надпись, то пользователь переходит к статье Politico с заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

Позднее Трамп пригрозил закрыть или ограничить работу социальных сетей в стране.

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