Россиянам не рекомендуют ставить смартфон на зарядку на всю ночь

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Лучше не оставлять гаджеты на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. Об этом Prime рассказал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По его словам, ночная зарядка телефона отразится, в-первую очередь, на его работе и продолжительности срока службы. Он напомнил, что производители не рекомендуют опускать уровень заряда ниже 20-30% и доводить гаджет до полной зарядки и выключения.

»[Это] приводит к быстрому износу аккумулятора», — добавил эксперт.

Если же все-таки необходимо поставить смартфон на зарядку ночью, то следует перевести его в «режим полета», посоветовал Коган.

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