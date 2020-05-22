Эксперты рассказали о новых возможностях для бизнеса после пандемии

Пандемия коронавируса открыла путь для ускоренной цифровой трансформации бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе компании Atos, поступившем в «Газету.Ru».

«Кризис показал, что шагов, ранее предпринятых организациями для цифровизации и обеспечения непрерывности бизнес-процессов, не было достаточно. Перспектива затянутого экономического «паралича» подтолкнет бизнес к инвестициям в долгосрочную устойчивость, а не в повседневные операционные нужды», — посчитали эксперты.

В компании добавили, что возросшая популярность удаленного формата работы приведет к появлению новых способов защиты информации.

«Некоторые новые тендеции, например, удаленная работа, останутся с нами и в будущем. Вопрос защищенности станет как никогда актуален, что скажется на цепочках поставок для обеспечения их прозрачности за счет усиленного контроля», — заключили в Atos.

Ранее председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что на фоне пандемии коронавируса россияне продемонстрировали удивительную психологическую готовность к переходу в онлайн-режим работы и обучения.