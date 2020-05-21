Facebook планирует навсегда разрешить некоторым сотрудникам работать из дома

Американская корпорация Facebook планирует нанять больше работников на «удаленку» и разрешить некоторым перейти на дистанционную работу на постоянной основе, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Марка Цукерберга.

По словам Цукерберга, компания планирует «открыть удаленный найм». Кроме того, после общения с сотрудниками он пришел к выводу, что в ближайшие пять-десять лет «удаленные работники» могут составить до 50% рабочей силы Facebook. Он признался, что опасался, что с переходом на дистанционную работу производительность подчиненных «упадет с обрыва», однако оказалось, что сотрудники все так же продуктивны, а некоторые признались, что стали даже еще продуктивнее.

«Подавляющее большинство людей в компании все равно работают удаленно, поэтому ограничивать себя только тем, что нанимать людей, которые живут рядом с офисом, который в любом случае не открыт, не эффективно», — добавил он.

Агентство напоминает, что компания закрыла из-за коронавируса многие свои офисы в США еще в начале марта.

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