В МИД РФ прокомментировали блокировку российских СМИ на YouTube

В МИД России назвали неприемлемой ситуацию с блокировкой видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, передает РИА «Новости».

В ведомстве расценивают действия видеохостинга как акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов подконтрольными США интернет-платформами.

Дипломаты заявили, что YouTube не предоставил никаких убедительных фактов, объясняющих свои действия. Кроме того, обращение команды заблокированного канала «Крым-24» остается без ответа. В МИДе назвали такое положение дел недопустимым.

Ранее стало известно, что YouTube удалил российские аккаунты «Крым-24», Anna News и News Front под предлогом «нарушения правил хостинга».

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