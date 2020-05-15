В работе Youtube произошел cбой

Пользователи Youtube пожаловались на сбой в работе видеохостинга. Об этом сообщает портал Downdetector.

Так, 65% из них заявили о проблемах, возникающих при проигрывании видео. При этом 32% пользователей cообщили о неполадках в работе сайта этого видеохостинга, а 1% испытал трудности при входе в свой Youtube-аккаунт.

На проблемы в работе Youtube пожаловались пользователи из США, Мексики, Великобритании, Японии, Германии, Франции, Голландии, России Бразилии, Перу.