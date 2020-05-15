Зеленский на три года продлил запрет против российских соцсетей и сайтов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций в отношении российских сайтов и социальных сетей на территории страны. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что настоящим указом лидер Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении запрета российских сайтов и соцсетей.

Согласно этому документу, санкции продлены на три года.

Таким образом, на украинской территории будут по-прежнему заблокированы «Mail.Ru», «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие ресурсы и соцсети.

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