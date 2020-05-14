Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

Epic Games Store упал после старта бесплатной раздачи игры от студии Rockstar — Grand Theft Auto V, об этом сообщается на Twitter-странице магазина.

Из поста следует, что ажиотаж привел к перебоям в работе сервиса, обрывам загрузок и «ошибкам 505». Магазин активно работает над устранением неполадок.

Ранее стало известно, что игра Grand Theft Auto V стала бесплатно доступна для всех пользователей, можно скачать ее полную версию и навсегда оставить на своем ПК.

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