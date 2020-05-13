Определен самый пожилой геймер в мире
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Жительницу Японии Хамако Мори внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого геймера во всем мире. В настоящее время ей 90 лет.
Японская пенсионерка начала играть в видеоигры 39 лет назад. В настоящее время она проводит по 7-8 часов в день за своей PlayStation 4. Ей нравятся игры по типу «Call of duty: Modern warfare» или «GTA 5».
«Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм — было моим правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью сейчас», — поделилась Мори.
Также у женщины есть свой канал на YouTube с более 150 тыс. подписчиками.
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