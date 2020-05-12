Роскачество предупреждает об опасности копий сайтов для видеоконференций
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Сервисы для видеоконференций становятся популярны у мошенников, предупреждает Роскачество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В частности, мошенники могут присылать пользователю ссылку на фейковый сайт, который на первый взгляд не отличается от оригинального, говорится в сообщении. Подобная схема используется для установки на устройство пользователя вирусного программного обеспечения или для получения персональных данных.
Роскачество советует воздержаться от действий на подозрительных сайтах и переходить по ссылкам на сайты для видеочатов лишь в том случае, если их присылают люди, с которыми у вас есть предварительная договоренность о проведении конференции.