Роскачество предупреждает об опасности копий сайтов для видеоконференций

<img src="//img.gazeta.ru/files3/89/11726089/password-pic905-895x505-29290.jpg">

Сервисы для видеоконференций становятся популярны у мошенников, предупреждает Роскачество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В частности, мошенники могут присылать пользователю ссылку на фейковый сайт, который на первый взгляд не отличается от оригинального, говорится в сообщении. Подобная схема используется для установки на устройство пользователя вирусного программного обеспечения или для получения персональных данных.

Роскачество советует воздержаться от действий на подозрительных сайтах и переходить по ссылкам на сайты для видеочатов лишь в том случае, если их присылают люди, с которыми у вас есть предварительная договоренность о проведении конференции.