Искусственный интеллект обработал 30 тысяч томограмм в Москве для изучения COVID-19

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Искусственный интеллект за последние две недели обработал около 30 тыс. КТ-исследований легких пациентов в Москве для изучения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, технология автоматической обработки данных и искусственного интеллекта помогает врачам быстрее диагностировать пациентов.

«Точность определения стадий развития пневмонии по снимкам КТ (компьютерной томограммы) составила более 90%», — уточнила Ракова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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