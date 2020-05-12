Искусственный интеллект обработал 30 тысяч томограмм в Москве для изучения COVID-19
Искусственный интеллект за последние две недели обработал около 30 тыс. КТ-исследований легких пациентов в Москве для изучения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
По ее словам, технология автоматической обработки данных и искусственного интеллекта помогает врачам быстрее диагностировать пациентов.
«Точность определения стадий развития пневмонии по снимкам КТ (компьютерной томограммы) составила более 90%», — уточнила Ракова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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