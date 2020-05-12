Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии
Американская компания Tesla возобновляет работу на заводе в американском Фримонте вопреки указаниям властей округа Аламида не восстанавливать производство на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса, Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.
«Tesla возобновляет производство сегодня вопреки указаниям округа Аламида... Если кого-то задержат, то я прошу, чтобы это был я», — написал он.
Ранее Маск раскритиковал власти данного округа, из-за того, что они не разрешили возобновить работу завода, в то время как производствам в некоторых частях штата было разрешено возобновить работу с 8 мая. Макс заявил, что подает на власти Аламиды в суд.
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