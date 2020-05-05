Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.

Следователи уверены, что хакер по фамилии Бадин был одним из участников самой впечатляющей кибератаки, которую когда-либо переживала Германия. Предполагается, что молодой человек проник в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Также Бадина разыскивает ФБР за хакерскую атаку против всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме того, россиянина подозревают якобы во «вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году». Издание отмечает, что россиянин мог помогать Дональду Трампу, крадя электронные письма его оппонентов.

По данным ФБР, хакером оказался, на первый взгляд, «безобидный белокурый мальчик» из Курска.

«Он не водит танк, он не управляет истребителем, и он, вероятно, даже не носит оружие. Но когда Бадин идет в бой, он делает это на клавиатуре», — пишет издание.

Стоит отметить, что российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала.