Москвичам отправили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
В Москве некоторые владельцы разовых пропусков получили ошибочное сообщение об аннулировании пропусков, созданное по шаблону рабочих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
Такие сообщение приходили некоторым жителям столицы в воскресенье, 19 апреля.
Отмечается, аннулирование разовых пропусков происходит в системе автоматически.
«Владельцам ряда разовых пропусков с истёкшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что всем, кто получил такие письма, будут разосланы дополнительные письма с извинениями.
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