Москвичам отправили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/893/13052893/RIAN_6223863.HR-pic905-895x505-30955.jpg">

В Москве некоторые владельцы разовых пропусков получили ошибочное сообщение об аннулировании пропусков, созданное по шаблону рабочих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Такие сообщение приходили некоторым жителям столицы в воскресенье, 19 апреля.

Отмечается, аннулирование разовых пропусков происходит в системе автоматически.

«Владельцам ряда разовых пропусков с истёкшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что всем, кто получил такие письма, будут разосланы дополнительные письма с извинениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жителям Подмосковья стало доступно оформление цифрового пропуска по смс

— Цифровые пропуска в Москве будут выдаваться по трем категориям

— Москвичи смогут получить пропуск по личным делам два раза в неделю