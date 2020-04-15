Московский дептранс автоматизировал проверку пропусков
Московский департамент транспорта проработал перевод проверки пропусков в автоматический режим, написало ведомство в Telegram.
Дептранс сообщил, что проверка будет проводиться через «Тройку», «Стрелку» или социальную карту.
Также отмечается, что система будет вводиться поэтапно.
В Москве с 15 апреля действует пропускной режим. Жители должны оформлять пропуска для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Также запрещено покидать дома без необходимости.
В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч, скончались почти 200 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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