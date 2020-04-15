Мошенники используют выросший спрос на поиск работы как способ кражи денег

<img src="//img.gazeta.ru/files3/890/12771890/Depositphotos_169374346_l-2015-pic905-895x505-97595.jpg">

Мошенники разработали новый способ кражи денег с банковских карт россиян через повышенный спрос на удаленную работу после введения режима самоизоляции. Об этом гендиректор компании Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников сообщил «Известиям».

Он заявил, что в сети ежедневно появляется множество сайтов, которые предлагают помощь в поиске работы с высокой оплатой труда.

Солодовников добавил, что после регистрации пользователю приходит письмо о «вакансиях», на которые зачастую большой спрос. Поэтому многие граждане стремятся быстрее предоставить другие личные данные для того, чтобы выгодно трудоустроиться.

В качестве таких данных от пользователя требуются и банковские реквизиты для «перечисления зарплаты». Гендиректор компании посоветовал россиянам искать вакансии напрямую на сайтах организаций или на рекрутинговых порталах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД: количество IT-преступлений возросло на 84% с начала года

— В сети обнаружили торгующих спецпропусками в Москве мошенников