«Рамблер» запустил генератор текста SMS для цифровых пропусков

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Портал «Рамблер» запустил в среду генератор текста SMS, который призван помочь москвичам в значительной степени упростить оформление цифрового пропуска.

Все происходит строго конфиденциально.

Никто, за исключением человека, заполняющего соответствующие сведения, не может получить доступ, как к ним, так и к сформированному тексту.

Новый сервис доступен по этой ссылке.

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