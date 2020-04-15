«Рамблер» запустил генератор текста SMS для цифровых пропусков
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Портал «Рамблер» запустил в среду генератор текста SMS, который призван помочь москвичам в значительной степени упростить оформление цифрового пропуска.
Все происходит строго конфиденциально.
Никто, за исключением человека, заполняющего соответствующие сведения, не может получить доступ, как к ним, так и к сформированному тексту.
Новый сервис доступен по этой ссылке.
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