«Яндекс.Карты» будут показывать данные об очередях в супермаркетах

В «Яндекс.Картах» появилась возможность узнать, есть ли очереди в супермаркетах, сообщает ТАСС.

Новая функция на данный момент доступна только на веб-сайте, но скоро появится и в приложении, и в «Яндекс.Навигаторе». Возле названия супермаркета появятся индикаторы: «нет очереди», «небольшая», «большая».

К сервису уже подключились сети «Перекресток» и «Азбука вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, вскоре присоединится «Альфа Банк».

Как отметили в «Яндексе», данное обновление особенно актуально в условиях самоизоляции.

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