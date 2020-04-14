«Яндекс.Карты» будут показывать данные об очередях в супермаркетах
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В «Яндекс.Картах» появилась возможность узнать, есть ли очереди в супермаркетах, сообщает ТАСС.
Новая функция на данный момент доступна только на веб-сайте, но скоро появится и в приложении, и в «Яндекс.Навигаторе». Возле названия супермаркета появятся индикаторы: «нет очереди», «небольшая», «большая».
К сервису уже подключились сети «Перекресток» и «Азбука вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, вскоре присоединится «Альфа Банк».
Как отметили в «Яндексе», данное обновление особенно актуально в условиях самоизоляции.
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