В работе Twitter случился второй за последние двое суток сбой

Пользователи Twitter пожаловались на сбой в работе соцсети. Об этом следует из данных портала Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев в соцсетях и онлайн-сервисах.

С 00.14 до 1.14 14 апреля несколько сотен пользователей США, Германии, Франции, Великобритании, Украине и Японии заявили о проблемах в работе Twitter.

Так, 61% из них сообщили о некорректной работе сайта. Кроме того, 21% жалоб поступила на приложения Twitter для операционной системы Android, а еще 17% — приложения для iOS.