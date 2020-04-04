Минкомсвязь просит операторов снизить качество видео

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Минкомсвязь отправило интернет-компаниям письмо, где попросило снизить качество видео, чтобы не допустить уменьшения качества услуг из-за роста трафика, пишет »RG.ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что из-за длинных выходных, работы и учебы из дома все больше людей пользуется интернетом.

Соответственно, компаниям рекомендуется ввести ограничения: 720 пикселей для мобильных приложений и 1080 пикселей для веб-браузеров.

О принятых шагах операторы должны уведомить Минкомсвязь до 15 апреля.

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