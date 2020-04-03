Минкомсвязи предложило снизить качество видео на сайтах из-за роста трафика

<img src="//img.gazeta.ru/files3/737/13028737/Depositphotos_156641930_l-2015-pic905-895x505-19810.jpg">

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило владельцам сайтов и приложений снизить разрешение видео для сохранения качества оказания услуг доступа в интернет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на письмо министерства.

Так, предлагается отключить автовоспроизведение аудиовизуального контента.

«Ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента до 720 пикселей для мобильных приложений, и до 1 тыс. 80 пикселей при просмотре через веб-браузеры», — также предлагается в письме.

В пресс-службе Минкомсвязи России добавили, что данные меры должны снизить нагрузку на сети связи в условиях резко возросшего интернет-трафика.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минкомсвязи рассказали про систему отслеживания нарушителей карантина