Минкомсвязи предложило снизить качество видео на сайтах из-за роста трафика
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило владельцам сайтов и приложений снизить разрешение видео для сохранения качества оказания услуг доступа в интернет. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на письмо министерства.
Так, предлагается отключить автовоспроизведение аудиовизуального контента.
«Ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента до 720 пикселей для мобильных приложений, и до 1 тыс. 80 пикселей при просмотре через веб-браузеры», — также предлагается в письме.
В пресс-службе Минкомсвязи России добавили, что данные меры должны снизить нагрузку на сети связи в условиях резко возросшего интернет-трафика.
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