Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам
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Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
По его словам, пока доступ предоставлется в пилотном режиме, операторы охватывают 70% домохозяйств в стране.
По словам Шадаева, операторы поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые не могут оплатить интернет.
В перечень вошли банковские сервисы, соцсети, онлайн-магазины, мессенджеры, а тажке сайты госорганов.
Кроме того в список попали сервисы по доставке и поиску работы.