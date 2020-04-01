Сайт ПФР упал из-за наплыва желающих получить связанные с коронавирусом выплаты

Сайт Пенсионного фонда обрушился, об этом сообщает «Подъем».

Отмечается, что это произошло из-за большого количества желающих получить дополнительные выплаты в связи с коронавирусом.

Уточняется, что сбои в работе сайта наблюдаются с 10.00.

До этого президент России Владимир Путин в обращении к нации предложил ввести выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до 3 лет на фоне кризиса из-за распространения коронавируса.

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