Facebook удалил фейк о заболевших коронавирусом в России

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Социальная сеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила ложное сообщение о числе заболевших коронавирусом в России, передает РИА «Новости».

«Социальная сеть Facebook удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом», — указывает ведомство.

При этом Роскомнадзор не сообщает, о какой именно информации идет речь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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