Суд США поддержал запрет передачу кибервалюты Gram покупателям
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Суд поддержал требование комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC) запретить передачу кибервалюты Gram покупателям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, подписанный судьей Кевина Кастела.
Суд счел уместным запрет на передачу токенов Gram первичным покупателям, говорится в заявлении. Отмечается, что такой запрет будет предоставлен, в настоящее время установлен временный судебный запрет.
В соответствии с ранее поданным SEC иском, компания Telegram Group Inc нарушила закон США о ценных бумагах, не зарегистрировав размещение Gram должным образом. Telegram не согласен с характеристикой Gram как «ценных бумаг».
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