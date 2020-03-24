Instagram избавился от фейков о распространении COVID-19 в РФ
В соответствии с требованием Генпрокуратуры России социальная сеть Instagram удалила ложную информацию о распространении нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили, что Instagram удалил фейковые данные.
Там также добавили, что аналогичные требования пока не выполнила только платформа YouTube.
Информация о принятии санкционных мер в отношении видеохостинга не уточняется.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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