Instagram избавился от фейков о распространении COVID-19 в РФ

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В соответствии с требованием Генпрокуратуры России социальная сеть Instagram удалила ложную информацию о распространении нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили, что Instagram удалил фейковые данные.

Там также добавили, что аналогичные требования пока не выполнила только платформа YouTube.

Информация о принятии санкционных мер в отношении видеохостинга не уточняется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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