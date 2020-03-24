96% россиян не готовы платить за просмотр федерального ТВ

Только 4% жителей России готовы платить за просмотр федеральных телеканалов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на площадках Rambler Group («Лента.Ru», «Газета.Ru», портал «Рамблер»).

Лишь 2% участников исследования заявили, что готовы тратить деньги на программы госканалов, потому что «без них не обойтись». Столько же согласны заплатить исключительно в случае, если телевизионщики будут лишены любого другого финансирования.

Абсолютное большинство оказалось не готово платить за возможность смотреть госканалы. Такой позиции придерживаются 96% опрошенных.

При этом 6% из них считают телевизионный контент федеральных каналов интересным и намерены искать возможность посмотреть его бесплатно. 90% опрошенных заявили, что не готовы платить за госканалы, поскольку для получения информации есть масса других источников.

Всего в опросе приняли участие 237 870 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чего ждать от единой системы телевещания в интернете

— Далеко не Англия: почему россияне не хотят платить за федеральное ТВ