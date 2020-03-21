Google отменяет ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса

Компания Google отменила ежегодную конференцию разработчиков из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает Reuters.

До этого компания отменяла лишь часть конференции, предусматривающую личный контакт участников.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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