Google отменяет ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса
Компания Google отменила ежегодную конференцию разработчиков из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает Reuters.
До этого компания отменяла лишь часть конференции, предусматривающую личный контакт участников.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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