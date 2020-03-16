Антимонопольное ведомство Франции обвиняет компанию Apple в нарушении антиконкурентных методов при распространении ряда электронных гаджетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее обвинительное заявление.

Ведомство полагает, что компания Apple распространяла во Франции электронные гаджеты (за исключением iPhone) при помощи антиконкурентных методов. В частности, компания и несколько оптовых организацией оговорились не конкурировать и не давать дистрибьюторам конкурировать друг с другом.

«Таким образом стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple», — говорится в документе.

По словам главы антимонопольного ведомства Изабелль де Сильва, Apple оштрафовали на €1,1 млрд и это самый крупный штраф в отношении экономического игрока.

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