В США суд освободил информатора Wikileaks Челси Меннинг

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Фургон судебного художника WikiLeaks Кларка Стокли во время процесса над Брэдли (Челси) Меннинг в... Фургон судебного художника WikiLeaks Кларка Стокли во время процесса над Брэдли (Челси) Меннинг в...
Фургон судебного художника WikiLeaks Кларка Стокли во время процесса над Брэдли (Челси) Меннинг в...
James Lawler Duggan/Reuters

Судья в США постановил освободить бывшего аналитика американских ВВС и информатора WikiLeaks Челси Мэннинга, которая была в следственном изоляторе с мая 2019 года за отказ давать показания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Появление г-жи Мэннинг перед присяжными больше не требуется», — указано в распоряжении.

Отмечается, что на это отсутствуют какие-либо причины.

Как стало известно, поэтому суд решил выпустить Мэннинг на свободу.