В США суд освободил информатора Wikileaks Челси Меннинг

Судья в США постановил освободить бывшего аналитика американских ВВС и информатора WikiLeaks Челси Мэннинга, которая была в следственном изоляторе с мая 2019 года за отказ давать показания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Появление г-жи Мэннинг перед присяжными больше не требуется», — указано в распоряжении.

Отмечается, что на это отсутствуют какие-либо причины.

Как стало известно, поэтому суд решил выпустить Мэннинг на свободу.