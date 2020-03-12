Данные по всем экспортно-импортным операциям компаний РФ за 8 лет утекли в сеть

В сеть утекла база данных по всем экспортно-импортным операциям компаний России за последние восемь лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру (ММТП).

Как отмечается, на одном из сайтов продавалась постоянно обновляющаяся таможенная база по экспортно-импортным операциям российских компаний. Сведения собраны за 2012 - 2019 годы.

«Ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России», — подчеркнула в ММТП.

В Мещанский районный суд Москвы уже направлено административное исковое заявление о признании информации запрещенной на территории страны.

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