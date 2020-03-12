Twitter перевел сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса

Сотрудники компании Twitter Inc. работают из дома в связи с рисками коронавируса, сообщается в блоге социальной сети.

Десять дней назад компания порекомендовала своим сотрудникам перейти на удаленный режим работы. Однако в настоящее время компания заявила, что почти 5 тысяч сотрудников по всему миру должны работать из дома из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены почти 125 тыс. человек. Умерли от коронавируса нового типа 4 616 человека, вылечились — 68 238.

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